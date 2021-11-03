أخبار ريال مدريد: خمسة أندية تريد أسينسيو.. و"الملكي" مستعد لبيع بنزيما

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد وجود خمسة أندية مهتمة بالحصول على خدمات ماركو أسينسيو لاعب وسط نادي ريال مدريد.

وانضم ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي إلى ركب الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب الإسباني.

وإلى جانب ميلان وليفربول، فإن ثلاثة أندية أخرى قدمت بالفعل عروضًا للتعاقد مع أسينسيو لم تكشف عنها الصحيفة.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات فابيان رويز لاعب خط وسط نادي نابولي الإيطالي.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مهتم بتدعيم خط الوسط خلال الموسم المقبل، ويرى في فابيان رويز لاعبًا يمكن الاستفادة من خدماته.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد على استعداد للتخلي عن خدمات الفرنسي كريم بنزيما خلال الصيف المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يقبل عرض باريس سان جيرمان للتعاقد مع بنزيما، من أجل إفساح مكان للعب كيليان مبابي وإيرلنج هالاند بشكل مستمر.

ويعد مبابي وهالاند أبرز أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات، والنادي الملكي على استعداد بالتضحية من أجل الحصول عليهما.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع فابيو كارفاليو، لاعب نادي فولهام.

كارفاليو، جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في الآونة الأخيرة، رغم أن فولهام ليس مستعدًا لبيعه.