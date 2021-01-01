أخبار ريال مدريد: خليفة زيدان يُحدد وصدمة بسبب هالاند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 26 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 26 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 26 مارس 2021:

صدمة لآرسنال .. ريال مدريد يرفض بيع أوديجارد

وجه نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية إلى نظيره الإنجليزي آرسنال، بعدما طالب بعودة نجمه النرويجي مارتين أوديجارد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يرفض هذه الفكرة، ولن يتفاوض مع نظيره اللندني على بيع اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان، الذي يرحب بعودة أوديجارد مرة أخرى من أجل منحه الفرصة كاملة.

تقارير.. دورتموند يحدد قيمة "صادمة" للموافقة على بيع هالاند

أوردت تقارير صحفية أن إدارة بوروسيا دورتموند برئاسة هانز يواخيم فاتسكه قد حددت قيمة خيالية للموافقة على رحيل إرلينج هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هذه القيمة، ووفقًا لما أتى في تقرير من شبكة "ESPN"، ستكون 180 مليون يورو، وإلا فإن دورتموند لن يكون على استعداد للتفاوض مع أي نادٍ حيال الدولي النرويجي.

قد تتغير الأمور نوعًا ما في حالة أن فشل دورتموند في الوصول إلى المربع الذهبي للدوري الألماني وبالتبعية عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خصوصًا وأن زملاء هالاند يأتون خامسًا بفارق أربع نقاط عن الرابع آينتراخت فرانكفورت.

بايرن ميونخ يدخل في مفاوضات متقدمة مع فاسكيز

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، توجيه أنظاره نحو لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فاسكيز عقده ينتهي مع ريال في نهاية يونيو المقبل، مع عدم وجود أي مؤشرات حول توقيعه على عقد جديد مع النادي الإسباني.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أنه كانت هناك اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة بين إدارة بايرن ووكيل أعمال فاسكيز.