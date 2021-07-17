أخبار ريال مدريد: خطوة جديدة تقرب فاران من الرحيل وورطة بسبب بيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 17 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 17 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار الانتقالات: موريبا يشعل أزمة بين ريال مدريد وبرشلونة وميلان يُنهي صفقتين

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 17 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نونو سانتو، المدير الفني لنادي توتنهام أغلق الباب ورفض عودة جاريث بيل، لاعب ريال مدريد لصفوف الفريق اللندني بعد نهاية إعارته الموسم الماضي.

وفي تصريحات صحفية، نفى المدرب البرتغالي، رغبته واهتمام بعودة بيل إلى صفوف سبيرز من جديد، في الموسم المقبل.

أكدت تقارير صحفية، أن رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد اتخذ خطوة جديدة، نحو الخروج من الميرينجي، والانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن فاران اتفق على كافة التفاصيل الشخصية مع الشياطين الحمر، وينتظر اتفاق فريقه مع مانشستر يونايتد لإتمام الصفقة خلال الفترة القادمة.

دخل ريال مدريد في ورطة جديدة، بسبب جاريث بيل الذي عاد للفريق بعد نهاية إعارته مع توتنهام في الموسم الماضي، ويرفض اللاعب الرحيل قبل نهاية عقده.

وبعد خروج ويلز من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، وبحسب قوانين الاتحاد الإسباني، فإن كل فريق يتوجب عليه تسجيل ثلاثة لاعبين غير أوروبيين في كل فريق.

ويتواجد في تشكيل الميرينجي بالوقت الحالي ثلاثة لاعبين غير أوروبيين وهم إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو، وبعد خروج ويلز من الاتحاد الأوروبي، لن يتمكن ريال مدريد من قيد الثلاثي البرازيلي وبيل، سيتعين عليه التضحية بأحدهم.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي إشبيلية حدد شرطه للتخلي عن جول كوندي مدافع الفريق، وسط اهتمام ريال مدريد، الذي يريد تدعيم دفاعه بعد رحيل سيرخيو راموس، واقتراب رحيل رافاييل فاران.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن كوندي لن يتخلى عن المدافع الفرنسي، هذا الصيف إلا بعد وصول عرضًا بأكثر من 50 مليون يورو.