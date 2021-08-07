أخبار ريال مدريد: حسم مستقبل كوبو وأوديجارد، وجوارديولا حرم الملكي من جريليتش!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 7 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 7 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 7 أغسطس 2021:

فينيسيوس يحسم خطوته القادمة بمنزل جديد

قرر الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور تجاهل جميع الأنباء حول خروجه من ريال مدريد، بشراء منزلًا في العاصمة الإسبانية هذا الشهر.

باريس سان جيرمان كان هو النادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع فينيسيوس وسط منافسة من نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ومع ذلك أكدت صحيفة "as" أن اللاعب لا يفكر سوى في مستقبله مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

حسم مستقبل كوبو مع ريال مدريد

أصبح تاكيفوسا كوبو جناح ريال مدريد الإسباني، قريبًا من مغادرة النادي والعودة إلى ريال مايوركا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لمصادر خاصة لموقع "جول" فإن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، ومن المقرر أن تصل قيمتها إلى حوالي 6 ملايين يورو لتشمل راتب اللاعب أيضًا.

بطولة السوبر ليج تعود للحياة في برشلونة

انتشرت صورًا لأندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، بعدما حطا الرحال في مدينة برشلونة.

وصول رئيسا الناديين إلى برشلونة قيل لعقد اجتماع مع جوان لابورتا، رئيس برشلونة.

التقارير تقول إن الاجتماع ربما لإحياء فكرة بطولة السوبر ليج.

ريال مدريد حاول ضم جريليتش

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد حاول التعاقد مع جاك جريليتش قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي في نهاية المطاف.

سبب تعثر مفاوضات النادي الملكي مع إدارة أستون فيلا بشأن جريليتش كان المقابل المادي، إذ صمم النادي الإنجليزي على مبلغ 100 مليون يورو لقبول بيع نجمه الأول.

ريال مدريد لا ينوي بيع أوديجارد

عى الرغم مما تردد عن نية ريال مدريد بيع مارتن أوديجارد، لكن الصحف الإسبانية عادت وأكدت على أن الأمر لن يحدث هذا الصيف.

آرسنال كان يحاول ضم الدولي النرويجي، لكن في نهاية المطاف أتى الرد الملكي واضحًا بأن أوديجارد ليس للبيع.