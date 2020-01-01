جالاكتيكوس ريال مدريد يجتمع بسبب فيروس كورونا

ما هو سر الاجتماع بين رونالدو وبيكهام وكارلوس وكاسياس في وقت الحجر الصحي

التقى نجوم ريال مدريد وقت الجالاكتيكوس الأول من خلال مكالمة فيديو عبر إنستجرام، وذلك خلال فترة الحجر الصحي التي يعيشها العالم.

واجتمع كل من ديفيد بيكهام وإيكر كاسياس ورونالدو نازاريو دا ليما وروبيرتو كارلوس من أجل استعادة الذكريات التي جمعتهم ولكن عبر إنستجرام.

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وتحدث رونالدو المالك الحالي لنادي بلد الوليد الإسباني عن صعوبة الوضع الحالي والمعاناة مع الكثير من العمل والمشاريع التي توجد على جدول أعماله.

ووجه رسائل إلى فيجو وبيكهام بأنهما كانا من أفضل اللاعبين في العالم، كما أنهما منحا مسيرته شئًا خاصًا يتعلق بجمال كرة القدم.

بالنسبة لكاسياس فقد انصب حديثه على الأزمة القلبية التي أصيب بها العام الماضي ومستقبله بعد اعتزال كرة القدم، فضلًا عن الذكريات الرائعة التي جمعته مع الثلاثي في ريال مدريد.

بينما كان حديث بيكهام وكارلوس في نفس المنطقة، ولم يخلُ الحديث من مزاح وتذكر للذكريات الرائعة التي مر عليها جوالي 15 عامًا.

جالاكتيكوس ريال مدريد الأول - أين هم الآن؟

يذكر أن العديد من اللاعبين ونجوم كرة القدم قد قاموا بتحديات مختلفة ولقاءات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الجماهير في فترة الحجر الصحي.