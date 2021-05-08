أخبار ريال مدريد: تفاصيل إصابة ميندي ويوفنتوس يحلم بالتعاقد مع زيدان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 8 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 8 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 8 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس، يخطط للتعاقد مع زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ليحل محل أندريا بيرلو المدير الفني الحالي للبيانكونيري، في الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد كشفت في وقت سابق، عن رغبة زيدان في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن زيدان مطلوب في يوفنتوس بشدة تحسبًا لإقالة المدرب أندريا بيرلو المدير الفني الحالي للسيدة العجوز.

أوضحت تقارير صحفية، عن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي، مدافع ريال مدريد وخروجه من قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني، وشهدت القائمة غياب الظهير الفرنسي بسبب الإصابة.

وبحسب الصحفي ميجيل آنخيل دياز، فإن ميندي يعاني من حمل عضلي زائد في قدمه اليسرى، وأنه لم يكن جاهزًا للمشاركة بنسبة 100% في مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية، عن دخول المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، لقائمة المرشحين لخلافة زين الدين زيدان، في تدريب ريال الموسم المقبل حال رحيله.

وارتبط زيدان بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في شبكة سكاي سبورت، فإن زيدان سيحدد مستقبله مع ريال مدريد بعد نهاية الموسم.

وشدد رومانو، على أن تركيز زيدان حاليًا منصب على المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ويريد الفوز بكل مبارياته المتبقية للحصول على اللقب للعام الثاني على التوالي.