أخبار ريال مدريد: تحديد خليفة فاران وخسارة السباق لإعادة حكيمي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 18 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 18 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 18 يونيو 2021:

خاص | أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب فاران

تطورات جديدة ظهرت حول مستقبل المدافع الفرنسي رافاييل فاران، وإمكانية رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف.

مصادر صحفية لموقع "جول" أكدت أن اللاعب لم يطلب الرحيل حتى الآن، وهناك احتمالية لاستمراره مع الفريق الإسباني.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي للفرنسي في الوقت الحالي هو زيادة راتبه الحالي في كل الحالات، سواء استمر أو رحل عن ريال مدريد.

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ريال مدريد يخطط لحقبة ما بعد فاران

بدأت إدارة ريال مدريد في التفكير بكيفية تعويض رافاييل فاران إذا ما رحل عن النادي الملكي في هذا الميركاتو.

الاتجاه سيكون إما إعادة جيسوس فاييخو من إعارته أو التعاقد مع اسم من الثلاثي جول كوندي وباو توريس وإمريك لابورت.

تشيلسي الأوفر حظًا للتعاقد مع حكيمي

يبدو أن تشيلسي بات الأقرب للتعاقد مع أشرف حكيمي، بعدما عرض صفقة تبادلية ضخمة على إنتر.

تقارير سكاي سبورتس قالت أن عرض البلوز هو 60 مليون يورو بجانب اختيار إنتر لثنائي من الرباعي ماركوس ألونسو وزاباكوستا وإيمرسون وكريستينسن.

ريال مدريد ينافس أندية الدوري الإنجليزي على بن وايت

أفادت تقارير من صحيفة اكسبرس البريطانية أن ريال مدريد دخل على خط الطامحين في التعاقد مع لاعب برايتون بن وايت.

ويحظى وايت باهتمام ضخم من آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام، ويتوقع أن تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

راموس معروض على ميلان

دخل ميلان على خط المفاوضات مع سيرخيو راموس للتعاقد معه مجانًا هذا الصيف.

الأزمة تكمن حاليًا في أن راتب القائد المدريدي السابق مرتفع للغاية، وإن كانت المفاوضات قائمة لتخفيضه بين الطرفين.