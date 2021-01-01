أخبار ريال مدريد: بيل يدخل القائمة السوداء وتشيلسي ينضم لسباق التوقيع مع فاران

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 17 أبريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 17 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 17 أبريل 2021:

دخل جاريث بيل، لاعب ريال مدريد والمعار في الموسم الحالي إلى صفوف توتنهام الإنجليزي، القائمة السوداء للفريق الملكي، ويسعى النادي للتخلص منه في أقرب وقت.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لا يريد استمرار جاريث بيل مع الملكي وسيقوم بعرضه للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت إدارة ريال مدريد منذ الصيف الماضي تحاول التخلص من بيل بسبب راتبه المرتفع، وخروجه من حسابات المدرب زيدان وعدم مشاركته بانتظام مع الفريق.

كشفت تقارير صحفية، أن لاعبو ريال مدريد قرروا التخلي عن مكافأة مالية ضخمة من مستحقاتهم المالية، في حال فوزهم بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني لدعم الفريق.

وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن لاعبو ريال مدريد، قرروا التنازل على 30 مليون يورو، مكافأتهم في حال الفوز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، لدعم الفريق في الأزمة المية التي يمر بها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعبي ريال مدريد قاموا بفعل نفس الأمر في الموسم الماضي، لمساعدة النادي خلال فيروس كورونا.

انضم تشيلسي إلى سباق الأندية التي ترغب في التعاقد مع رافييل فاران، مدافع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط فاران بالرحيل عن صفوف الميرينجي، خلال الصيف المقبل وخوض تجربة جديد، ولكن بحسب الصحفي كريستيان فالك، فإن تشيلسي سينافس مانشستر يونايتد على ضم المدافع الفرنسي في الصيف القادم.

تعرض فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ريال مدريد إلى إصابة عضلية، ستبعده عن الفريق خلال الفترة القادمة، وتزيد من معاناة الفريق الملكي الدفاعي في الفترة الحاسمة من الموسم.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي، سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى أسبوعين، مما يشير إلى غيابه عن مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نهاية الشهر الجاري.

كشفت تقارير صحفية، أن ميلان اقترب من التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد، على تمديد إعارة براهيم دياز لاعب الفريق، لمدة موسم آخر في حالة واحدة.

وبحسب صحيفة لاجزيتا ديللو سبورت، فإن ريال مدريد وافق على تمديد إعارة لاعبه لمدة موسم للروسونيري، ولكنه لم يوافق على وضع بند شراء في العقد بنهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد، اشترط أن يلعب ميلان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليمدد إعارة لاعبه للروسونيري.