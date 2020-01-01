فيروس كورونا يمنح بيل فرصة الرحيل عن ريال مدريد

هل يرحل جاريث بيل عن ريال مدريد في الصيف بسبب تقليل الرواتب؟

فتحت مستجدات فيروس كورونا الباب أمام رحيل النجم الويلزي جاريث بيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان بيل قد عانى من الكثير من الأزمات مع ريال مدريد مما جعله يخرج من حسابات المدرب زين الدين زيدان ويبحث عن عروض خارج الفريق الملكي.

وحسب صحيفة آس الإسبانية فإن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد قد يصبح قريبًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن كان قريبًا من ذلك الصيف الماضي ولم يحدث في النهاية.

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وكان راتبه المرتفع وعدم رغبة الأندية الأخرى في منحه هذا الراتب، فضلًا عن ارتفاع القيمة التي يريد بها ريال مدريد تسويقه كلها عوائق تمنع رحيله.

ومع الأزمة الاقتصادية التي من المتوقع أن تمر بها كرة القدم في الفترة المقبلة، يبدو أن تخفيض الرواتب خاصة للأندية الكبرى سيكون هو الحل.

وسيؤدي تخفيض راتب جاريث بيل إلى أن يصبح تسويقه أكثر سهولة، حيث لن يبحث ريال مدريد عن نفس المقابل المادي ولن يبحث اللاعب عن نفس الراتب المأمول.

وكان جاريث بيل قد صرح أنه يفكر في اعتزال كرة القدم خلال سنوات قليلة والتوجه إلى استثمارات أخرى وممارسة رياضة أخرى كالجولف مثلًا.

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يذكر أن فيروس كورونا قد تسبب في تعطيل جوانب الحياة في قارة أوروبا والعديد من الدول الأخرى، سواء بالحجر الصحي الكامل أو بغلق خطوط التجارة والطيران.