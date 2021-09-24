أخبار ريال مدريد: براءة زيدان وفينيسيوس يفتح المجال لصفقة جديدة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 24 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021:

حكيمي: زيدان بريء ولم يكن سبب رحيلي عن ريال مدريد

حكيمي تحدث إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن كواليس مغادرته ريال قائلًا:"مكالمة زيدان الأولى معي كنت جالسًا خلالها مع بعض الأصدقاء أمام المنزل ووجدته يتحدث معي، وقال لي إنني ذاهب إلى هناك حتى ألعب".

وأضاف:"تعلمت منه الكثير ولم أتوقع رحيله عن ريال، ما حدث في 2020 لا علاقة له به، فهناك جوانب أخرى متعلقة بالظروف الاقتصادية للنادي التي دفعتني للرحيل، خلال هذه الفترة أجريت معه محادثة لا يمكن نسيانها وستبقى بيننا للأبد".

أنشيلوتي يرشح بنزيما للكرة الذهبية

يؤمن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن كريم بنزيما يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، إن لم يكن هذا الموسم فسيكون في الموسم المقبل.

المدرب الإيطالي قال في هذا الصدد "لدى كريم الوقت للفوز بها، لا أعتقد أن هذا موسمه الأخير، إنه مثل النبيذ".

أسينسيو رفض عروضًا مثيرة من كبار أوروبا لأجل ريال مدريد

ذكرت شبكة "كادينا سير" أن ماركو أسينسيو كاد أن يرحل عن ريال مدريد إلى أحد عمالقة إنجلترا أو إيطاليا في الصيف الماضي قبل أن يتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة.

ووفقًا لما قالته الشبكة، فإن أسينسيو تلقى عرضًا من آرسنال بقيمة 40 مليون يورو، كما كان العرض الأكبر المقدم له من توتنهام، ودخل كذلك ميلان على الخط في الميركاتو الماضي.

ريال مدريد يخطط لتجديد عقد كوبو

أكدت صحيفة "آس" أن ريال مدريد سيبدأ التفاوض مع تاكيفوسا كوبو من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

وتتواجد فرصة وفقًا للصحيفة المقربة من ريال مدريد، للدولي الياباني بأن يبقى داخل سانتياجو برنابيو الموسم المقبل بعد حصول فينيسيوس على الجنسية الإسبانية ووجود مكان خالٍ للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي.

ريال مدريد يمتلك ورقة تمنحه التفوق في سباق ضم روديجر

موقع "sport1" الألماني أشار إلى أن نادي بايرن ميونخ دخل هو الآخر في خط المحادثات مع وكيل أعمال روديجر، ويبدو أن الأمر بالكامل الآن سيكون عبارة عن مزاد للحصول على خدمات اللاعب.

الموقع الألماني أشار إلى أن بايرن ميونخ لا ينوي أن يعرض على روديجر راتبًا أكبر من عرض تشيلسي الحالي، وقد يكون تحسين ذلك الرقم هو مفتاح الحصول على الألماني الدولي.

الفكرة كلها الآن في العرض الذي سيقدمه ريال مدريد إلى روديجر، وإذا ما كان العرض أكبر من عرض تشيلسي الحالي، فإن وجهة المدافع الألماني ستكون ملعب "سانتياجو برنابيو".