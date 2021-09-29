أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم لاعب توتنهام السابق ورغبة في ضم مدافع إنتر

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 29 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021:

أفادت تقارير صحفية، عن دخول ريال مدريد، وبرشلونة، في سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع يوري تيليمانس، لاعب ليستر سيتي، في الصيف المقبل.

ووفقًا للتقرير الذي ذكرته "ذا أتلتيك"، فإن برشلونة وريال مدريد، سيعملون على التعاقد مع اللاعب البلجيكي، الذي ينتهي عقده مع الثعالب بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "ديلي ستار" كشفت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع سيرجي أورييه لاعب توتنهام السابق.

صاحب الـ 28 عامًا، قام بفسخ عقده مع توتنهام في الصيف، ورفض العديد من العروض من واتفورد وريال بيتيس وسبارتك موسكو وجنوى.

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول أليساندرو باستوني مدافع إنتر على رادار ريال مدريد، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، والذي وصلت قيمته السوقية إلى 60 مليون يورو.

أكدت تقارير صحفية، أن آرسنال، لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد بالرغم من رفض العرض الذي قدمه الفريق الإنجليزي في الصيف الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ستار الإنجليزية، فإن آرسنال قدم عرضًا بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي وتم رفضه، ولكن المدرب ميكيل آرتيتا مصمم على التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا.