ريال مدريد يضع نجم بايرن ميونخ المطلوب في برشلونة بحساباته

ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات نجم فريق بايرن ميونخ ديفيد ألابا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات اللاعب النمساوي ديفيد ألابا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" في عددها الصادر اليوم، حيث أكدت أن ألابا يعد من أهداف ريال مدريد لسوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن عدة تغييرات حدثت حول اللاعب في البيئة المحيطة به سواء على مستوى وكيل أعماله أو على مستوى علاقته ببايرن ميونخ قد تؤدي لحسم الصفقة.

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وقالت الصحيفة أن بيني زاهافي المحامي الذي سهل صفقة انتقال نيمار لباريس سان جيرمان هو من يعمل على نقل ألابا لخارج بايرن ميونخ في الوقت الحالي.

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وكان ألابا ضمن أهداف برشلونة في عدة مناسبات سابقة، بالأخص بعد تألقه تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق البافاري ونظيره الكتالوني.

ويملك ديفيد ألابا عقدًا مع فريقه الحالي بايرن ميونخ لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن قيمته السوقية قد تكون منخفضة بشكل نسبي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد وقع مع فيرلاند ميندي في نفس مركز الظهير الأيسر مطلع الموسم الجاري، وقدم اللاعب مستويات طيبة قبل أن يبعده زيدان في الفترة الأخيرة لصالح مارسيلو المتراجع بالفعل.