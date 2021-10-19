أخبار ريال مدريد: "الملكي" ينافس على هالاند الجديد.. وصفقة غير متوقعة من ليفربول

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن مايكل إدواردز المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي اقترب من الرحيل عن ملعب "أنفيلد".

عقد إدواردز مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويتم النظر إليه على أنه أحد صانعي فريق "الريدز" الحالي، حيث تعاقد مع محمد صلاح وساديو ماني، وأليسون.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إلى أن ريال مدريد يرغب في استغلال الوضع الحالي وجلب إدواردز إلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ليساعدهم على بناء مشروع الفريق الجديد.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بنفيكا البرتغالي يجري محادثات مع رينيير جيسوس لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

رينيير انتقل إلى بوروسيا دورتموند من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين في صيف 2020، لكنه لم يلعب بشكل منتظم حتى الآن.

بنفيكا يرغب في التعاقد مع رينيير في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ويأمل ريال مدريد أن يضع بند شراء إلزامي في عقد اللاعب بقيمة 20 مليون يورو.

موقع "Fichajes" الإسباني كشف أن بوروسيا دورتموند وضع الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد ضمن قائمة اهتماماته.

بوروسيا دورتموند يمتلك بالفعل عددًا من حراس المرمى أصحاب المستوى العالي، أبرزهم رومان بوركي وجريجور كوبل.

لكن النادي الألماني يرغب في ضم حارس مرمى شاب من أجل تعزيز هذا المركز بشكل أكبر، ويرى في لونين فرصة لا يمكن تعويضها.

قرر ريال مدريد الدخول في سباق التعاقد مع روكو سيميتش مهاجم سالزبورج النمساوي، الذي يقدم أداءً مميزًا للغاية في الموسم الحالي.

صحيفة "net.hr" الكرواتية أشارت إلى أن ريال مدريد سيتنافس مع ميلان الإيطالي، وآرسنال وتوتنهام الإنجليزيين من أجل محاولة ضم روكو.

روكو، 18 عامًا، يلعب على سبيل الإعارة مع نادي ليفرينج النمساوي، الذي يعد الفريق الذي يطور فيه سالزبورج مواهبه، وتمكن من تسجيل سبعة أهداف في عشر مباريات.