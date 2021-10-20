أخبار ريال مدريد: "الملكي" يعود لمراقبة كوندي.. وماريانو يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 20 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

عاد الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية إلى خطط ريال مدريد الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع كوندي خلال الفترة المقبلة، وقطع الطريق على الأندية المهتمة بخدماته.

كوندي كان قريبًا من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، والآن دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع الفرنسي الدولي.

لا يزال ريال مدريد يحاول التخلص من مهاجمه ماريانو دياز، الذي خرج تمامًا من خطط كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

موقع "إل ناسيونال" الإسباني كشف أن ريال مدريد مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع فالنسيا لمحاولة بيع اللاعب.

ومن المتوقع أن يطلب ريال مدريد الحصول على عشرة ملايين يورو مقابل بيع ماريانو إلى فالنسيا في يناير المقبل، بعد انهيار الصفقة في الصيف الماضي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات فيران جارسيا لاعب الأكاديمية السابق.

جارسيا يقدم أداءً مميزًا رفقة رايو فايكانو، ما دفع ريال مدريد لمحاولة استعادته.

جارسيا وصل إلى ريال مدريد في 2013، قبل أن يرحل في صيف 2020 على سبيل الإعارة إلى رايو، ثم أكمل انتقاله إلى الفريق مقابل مليوني يورو بملكية مشتركة..

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد أصبح يعرف بالفعل الثمن الذي عليه دفعه مقابل الحصول على خدمات فيران توريس جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يرغب في الحصول على 70 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات فيران توريس، الذي انتقل إلى ملعب الاتحاد من فالنسيا في صيف 2020.