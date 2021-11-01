أخبار ريال مدريد: "الملكي" يعرض لاعبين لضم دي ليخت.. وآرسنال يريد استعادة سيبايوس
عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.
ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.
وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.
اختيارات المحررين
والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.
وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.
جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.
سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021
أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021:
آرسنال يرغب في استعادة سيبايوس
صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي آرسنال الإنجليزي يخطط لاستعادة داني سيبايوس من ريال مدريد.
سيبايوس لعب الموسمين الماضيين معارًا في صفوف آرسنال، وقدم أداءً جيدًا مع النادي اللندني.
ولم يخض سيبايوس أي مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي بسبب الإصابة.
يوفنتوس يرغب في ضم يوفيتش
صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن يوفنتوس الإيطالي قد انضم إلى الراغبين في الحصول على خدمات لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.
المهاجم الصربي أصبح خارج خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في الآونة الأخيرة.
ريال مدريد يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل دي ليخت
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن ريال مدريد مستعد لتقديم اثنين من لاعبيه مقابل الحصول على خدمات الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس.
الموقع الإيطالي أكد أن ريال مدريد مستعد لتقديم اثنين من بين لوكا يوفيتش، وإيدين هازارد، وماركو أسينسيو، مقابل الحصول على خدمات دي ليخت.
نجم نابولي يحلم باللعب في ريال مدريد
المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي أكد أن من بين أحلامه ارتداء قميص نادي ريال مدريد.
المدافع السنغالي أجرى مقابلة تحدث فيها عن طموحه في كرة القدم.
وأكد كوليبالي أن من بين أحلامه ارتداء قميص إما ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر سيتي.