أخبار ريال مدريد: الإعلان عن تجديد عقد مودريتش يقترب وتحديد موعد الكشف عن صفقة ألابا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 16 أبريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 16 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن الاتفاق بين لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، وإدارة ناديه على تجديد العقد رفقة الميرينجي تم بالفعل، لتستمر رحلة اللاعب الكرواتي مع الفريق الملكي موسمًا آخر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن مودريتش، وافق على تجديد عقده لصيف 2022 مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن التجديد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

أفادت تقارير صحفية، إلى أن ريال مدريد حسم صفقة دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، ولكنه لن يعلن عن الصفقة في الوقت الحالي.

وينتهي عقد ألابا مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد، ليرتبط المدافع النمساوي بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ألابا فضل ريال مدريد عن العديد من الفرق الأوروبية وعلى رأسها تشيلسي وبرشلونة وليفربول، وسيتم الإعلان عن الصفقة عقب نهاية الموسم الحالي.

كشفت تقارير صحفية، أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وافق على تجديد عقده مع الميرينجي، حتى عام صيف عام 2023، بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وتألق المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد هذا الموسم، لتقرر إدارة الميرينجي، استمراره مع الفريق لمدة موسمين آخرين.

بحسب التقرير الذي نشرته كادينا سير، فإن ريال مدريد أصبح مستعدًا لرحيل سيرجيو راموس، قائد الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

وينتهي عقد راموس رفقة الميرينجي بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب مفاوضات التجديد، والتي استمرت قرابة الخمسة أشهر، ويريد خوض تجربة جديدة خارج سانتياجو برنابيو.

وكشفت كادينا سير، أن ريال مدريد يريد تخفيض أجور اللاعبين بنسبة تصل إلى 10%، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، وهذا ما رفضه راموس ليقرر الرحيل عن الفريق بنهاية عقده.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، اتخذت قرارها النهائي بشأن رحيل مارتن أوديجارد لاعب الفريق، والمعار إلى آرسنال منذ يناير الماضي.

ولفت اللاعب الدنماركي الأنظار إليه أثناء فترة إعاراته، وحاولت إدارة الفريق اللندني التعاقد معه بشكل دائم، ولكن بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ترفض التفريط في اللاعب.

وشددت الصحيفة على أن إدارة ريال مدريد، سترفض التفريط في الرباعي، رودريجو جوس، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، ومارتن أوديجارد فهي ترى في هذا الرباعي، مستقبل النادي على المدى البعيد.