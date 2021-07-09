أخبار ريال مدريد: إيسكو يحدد قراره النهائي بشأن مستقبله وتجهيز لصفقة ضخمة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 9 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 9 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 9 يوليو 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، لازالت تحاول تجديد عقد مدافع الفريق رافاييل فاران، الذي ارتبط بالخروج عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا، فإن إدارة الميرينجي، قدمت عرضين للمدافع الفرنسي، ولكنه لم يرد عليهما حتى الآن، في ظل التكهنات التي ربطته بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد تجهز صفقة كبيرة، لجماهير الفريق، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، الشهر المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، تعمل على حسم صفقة ضخمة تنتظرها الجماهير، في نهاية سوق الانتقالات.

وتعمل إدارة الميرينجي، على التعاقد مع لاعب من الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أو إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

أوضحت تقارير صحفية، إن إيسكو لاعب ريال مدريد، اتخذ قراره النهائي، حول مستقبله مع ريال مدريد، في ظل التكهنات التي ربطته بالخروج عن صفوف الميرينجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع ABC، فإن اللاعب الإسباني، بعد جلوسه مع المدرب كارلو أنشيلوتي، أبدى رغبته وأشار إلى أنه لا يريد الرحيل عن ريال مدريد، ولا يوجد أي عرض رسمي مقدم من ميلان الإيطالي له.

نشر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا أعلن فيه رحيل حارس مرماه الثالث، دييجو ألتوبي، إلى فريق فوينلابرادا، الذي يلعب في الدرجة الثانية، على سبيل الإعارة.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره النادي الملكي، فإن ألتوبي سيلعب مع فوينلابرادا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، دون الكشف عن أي تفاصيل مادية تخص الصفقة.

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب ميلان من حسم صفقة براهيم دياز، من صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صيحفة لاجزيتا ديللو سبورت، فإن الروسونيري قريب من حسم دياز، على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون يورو، مع بند شراء مقابل 22 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم حسم صفقة بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.