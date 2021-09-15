أخبار ريال مدريد: إيسكو مطلوب في الدوري الإيطالي وصدمة بشأن مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 15 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدوارد كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة بعض الأندية الإيطالية التعاقد مع إيسكو، لاعب ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريقه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن كل من ميلان ويوفنتوس، سيتنافسون على ضم اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية، عن متابعة ريال مدريد لأرسين زاخاريان، لاعب دينامو موسكو، ورغبتهم في التعاقد معه في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته RT، فإن ريال مدريد يتابع اللاعب الشاب عن قرب، استعدادًا لتقديم عرضًا إليه في الصيف المقبل، إن استمر مستواه بالتطور هذا الموسم.

نفى كارل هاينز رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونخ، وجود أي اهتمام أو تقديم عروض من ريال مدريد، لضم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، فإن رومينيجه، نفى وجود أي اهتمام رسمي من ريال مدريد بشأن اللاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب نفسه يعلم أنه لن يخرج من الفريق البافاري.

صدم ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، فريق ريال مدريد، بشأن احتمالية انضمام كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي إلى الميرينجي.

وقال ليوناردو في تصريحاته لـ"كانال بلاس" الفرنسية: "أعتقد أن مبابي سيبقى، إنه الشيء الوحيد الأقرب للحدوث، لم نفكر مطلقا في اللعب بدونه".