أخبار ريال مدريد: إعلان تجديد عقد ناتشو يقترب ومبابي يتحدى باريس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 1 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 1 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار الانتقالات | قنبلة مبابي وثورة إنتر

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 1 يوليو 2021:

علمت مصادر موقع جول، أن مدافع ريال مدريد ناتشو، اقترب من تجديد عقده مع الميرينجي، خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يجدد اللاعب الإسباني صاحب الـ 31 عامًا، عقده مع ريال مدريد حتى نهاية صيف 2024، بعدما قرر تجاهل اهتمام العديد من الأندية واختار الاستمرار بقميص الفريق الملكي.

أكدت تقارير صحفية، عن موافقة إدارة ريال مدريد، على خفض سعر بيع لاعب الفريق، رافاييل فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة ESPN، فإن ريال مدريد وافق على خفض سعر المدافع الفرنسي من 70 مليون يورو إلى 50 مليون، لحاجته إلى الأموال لتدعيم صفوفه، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع فاران.

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع ألفارو أودريوزولا، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي الموثوق دي مارزيو، فإن إدارة الفريق الإيطالي، تفكر في التعاقد مع المدافع الإسباني، بعد فشله في الوصول إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع دييجو دالوت.

أشارت تقارير صحفية إلى أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رفض تجديد عقده رفقة فريقه، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مبابي أخبر إدارة ناديه بقراره قبل حصوله على إجازته السنوية، وسط اهتمام ورغبة من اللاعب في ارتداء قميص ريال مدريد عقب نهاية مشواره مع الفريق الباريسي.

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل عقد براهيم دياز، لاعب ريال مدريد والمعار إلى ميلان، خلال الموسم المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن قيمة إعارة دياز إلى ميلان، ستكون 3 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود خيار شراء مقابل 22 مليون يورو.

وأضاف التقرير إلى أن الميرينجي، وضع بندًا في العقد يحفظ له إعادة شراء دياز مقابل 27 مليون يورو.