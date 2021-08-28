أخبار ريال مدريد: أودريوزولا إلى فيورنتينا وتجديد عقد كاسيميرو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 28 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 28 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 28 أغسطس 2021:

أعلن نادي ريال مدريد، بشكل رسمي رحيل مدافعه، ألفارو أودريوزولا، إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب بيان الميرينجي، فإن أودريوزولا، انضم إلى صفوف الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كشفت تقارير صحفية، رغبة نادي سامبدوريا في التعاقد مع لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورت، فإن سامبدوريا سيريد التعاقد مع المهاجم الصربي على سبيل الإعارة، ولكن الفريق سيواجه صعوبات في التعاقد مع اللاعب.

أوضحت تقارير صحفية، رغبة ريال مدريد، في قطع إعارة بورخا مايورال، لاعب الفريق المعار إلى روما خلال الفترة المقبلة، بسبب قلة مشاركاته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي ستعمل على قطع إعارة مايورال بسبب قلة مشاركاته، وستعيره إلى أحد الفرق والأقرب الانتقال إلى البريميرليج.

أعلن نادي ريال مدريد، تمديد عقد متوسط ميدان الفريق، كاسيميرو لمدة موسمين قادمين، بعد أن كان ينتهي في صيف 2023

وبحسب البيان الذي نشره الميرينجي، فإن كاسيميرو مدد عقده مع الفريق، لينتهي في 30 يونيو 2025.

أشارت تقارير صحفية، إلى رفض بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، تجديد عقده مع الشياطين الحمر والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي، يسير على نهج كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ويتمسك بأمل الانضمام إلى ريال مدريد في صفقة مجانية الصيف المقبل.