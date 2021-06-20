أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي يطلب استعادة خاميس ومانشستر يونايتد يحسم صفقة فاران

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 20 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 20 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار الانتقالات | ريال مدريد يطلب نجمي إيفرتون ومصير إبراهيموفيتش الجديد

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 20 يونيو 2021:

أفادت تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، طلب التعاقد مع خاميس رودريجيز، لاعب إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط خاميس مع المدرب الإيطالي بعلاقة قوية، إذ لعبا معًا في صفوف ريال مدريد، وانتقل إلى إيفرتون بعدها تحت قيادة أنشيلوتي.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن خاميس قد يعود إلى ريال مدريد مجددًا، وأبدى اللاعب موافقته على العودة للميرينجي خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2022، ولن يمانع في خفض راتبه للعودة إلى الفريق الملكي.

أشارت صحيفة صن الإنجليزية، إلى وجود اهتمام من ريال مدريد بالتعاقد مع كالفيرت لوين، مهاجم إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإن إيفرتون سيطلب 70 مليون يورو للتخلي عن نجمه، ومن جانبه لوين يرحب بالانضمام إلى الفريق الإسباني.

أوضحت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد، قد يحسم تعاقده مع رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد قد يتعاقد مع المدافع الفرنسي، الذي ارتبط بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوضحت تقارير صحفية، أن ريال مدريد تعلم من درس تجديد عقد سيرجيو راموس، لاعب الفريق الذي رحل عن الميرينجي في الأيام الماضية، وسيتجنبه في مفاوضاته مع ناتشو.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد في نهاية الموسم المقبل، وبحسب صحيفة آس فإن ريال مدريد، سيدخل في مفاوضات قريبة لتجديد عقد المدافع الإسباني، وأنه لن يرغب في رحيله وسيحاول الحفاظ عليه لفترة طويلة.