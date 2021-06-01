أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي يخلف زيدان رسميًا وتهديد لاعب الفريق وصديقته بالقتل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 1 يونيو مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 1 يونيو مايو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021:

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، التعاقد مع كارلو أنشيلوتي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، سيقود فيهم الفريق فنيًا خلفًا للمدرب السابق زين الدين زيدان.

ورحل زيدان عن ريال مدريد، قبل عدة أيام وبدأت إدارة الميرينجي البحث عن مدرب جديد، لتستقر على أنشيلوتي الذي عمل مع الفريق في الفترة من 2013 وحتى 2015.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ليفانتي في التعاقد مع ميجيل جوتيريز، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب كادينا سير، فإن ليفانتي يريد التعاقد مع اللاعب الشاب، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل، لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الفريق.

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة بتلقي إيسكو لاعب ريال مدريد، وصديقته تهديدات بالقتل من بعض جماهير الميرينجي الغاضبة.

وبحسب صحيفة كواترو، فإن صديقة إيسكو تلقت تهديدات بالقتل، بسبب مستوى إيسكو في الفترة الأخيرة مع ريال مدريد.

أكدت تقارير صحفية، أن لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، يقترب من تجديد عقده مع الميرينجي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فاسكيز جمعه اجتماعًا مع إدارة الميرينجي اليوم اتفقا فيه على تجديد العقد حتى صيف 2024، وغادره اللاعب الإسباني سعيدًا.