أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي مهتم بنجم سامبدوريا وعودة منتظرة لأشرف حكيمي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 10 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 10 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 10 يوليو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد في التعاقد مع ميكيل دامسجارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق دامسجارد في بطولة اليورو، وخطف الأنظار إليه وأصبح مطلوبًا بقوة من العديد من الأندية، وبحسب Fichajes، فإن ريال مدريد سيعمل على التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا لتعزيز خط الوسط.

كشفت تقارير صحفية، عن رفض سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، عرضين من الدوري الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان مؤخرًا بعقد يمتد إلى موسمين.

وبحسب موقع جول، فإن المدافع الفرنسي، قد رفض عرضين من آرسنال ومانشستر سيتي، إذ رفض عرض الفريق اللندني بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

بينما أشار التقرير إلى أن راموس قرر عدم الذهاب إلى مانشستر سيتي، بسبب طلبهم أن يلعب في الدوري الأمريكي مع فريق نيويورك سيتي عقب نهاية رحلته في إنجلترا.

أفادت تقارير صحفية، إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تمسك بميجيل جوتيريز، الظهير الأيسر للفريق، ويرى فيه مستقبل في دفاع الفريق.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع ديفنسا سنترال، فإن المدرب الإيطالي تمسك باللاعب صاحب الـ 19 عامًا، ولن يفرط فيه ويتركه يرحل كما ترددت الأنباء الصحفية في الفترة الماضية.

أكد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الأسبق، والمنضم حديثًا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رغبة اللاعب في العودة لصفوف الميرينجي في المستقبل.

وقال كامانو في تصريحات إذاعية: " أمنية وحلم أشرف هي العودة لريال مدريد لأنه ولد في مدريد وترعرع فيها. ويرغب في العودة للعب إلى ريال مدريد يومًا ما".

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة كل من آرسنال، وتوتنهام في التعاقد مع إيسكو لاعب ريال مدريد، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيله عن صفوف الملكي في الصيف الحالي.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن آرسنال وتوتنهام، يتابعون موقف إيسكو مع ريال مدريد، وفي حال قرر النادي الملكي بيع اللاعب، سيتقدم الثنائي بعروض رسمية للتعاقد معه.