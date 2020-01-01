"هذا هو الخليفة الأفضل لبنزيما في ريال مدريد"

إيفان زامورانو أسطورة ريال مدريد يطالب اللاعب راؤول خيمينيز بالانضمام للنادي الملكي.

أشاد إيفان زامورانو أسطورة نادي ريال مدريد باللاعب المكسيكي راؤول خيمينيز نجم هجوم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي وبما يقدمه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زامورانو وأكد خلالها أن خيمينيز سيكون بمثابة الحل لأزمة ريال مدريد الهجومية التي يعاني منها منذ سنوات.

وقال زامورانو: "ولفرهامبتون فريق صغير للغاية، وهو الخيار الأفضل بالنسبة لراؤول خيمينيز من أجل أن يستمر في تطوره، ويمكنه أن يلعب الدوري الأوروبي معهم".

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وأضاف: "بالرغم من ذلك سيكون عليه التفكير في اللعب بدوري أبطال أوروبا ، وأن يكون مهاجم من طراز رفيع وأن يختبر نفسه في المستويات الأعلى واللعب لأندية مثل ريال مدريد".

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وأكمل: "لو كنت مكان راؤول اليوم لم أكن لأفكر مرتين لو جاء لي ريال مدريد، حتى بوجود لاعب عظيم مثل كريم بنزيما، خيمينيز سيكون لديه ما يقدمه".

ويمر ريال مدريد بفترة جفاف تهديفي بالرغم من احتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، حيث يتصدر كريم بنزيما قائمة الهدافين ويأتي المدافع سيرخيو راموس في المركز الثاني.

جدير بالذكر أن خيمينيز كان قد شارك في 44 مباراة هذا الموسم رفقة ولفرهامبتون سجل خلالهم 22 هدفًا وصنع 10 في كل البطولات.