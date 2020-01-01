ديمبيلي يعود للمباريات بداية من مواجهة إيبار

النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي يعود للتدريبات الجماعية مع فريقه برشلونة صباح اليوم ويقترب من العودة للمباريات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب عثمان ديمبيلي أصبح جاهزًا للعودة للمباريات رفقة فريقه برشلونة من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيتواجد في مواجهة إيبار المقبلة في الدوري الإسباني بشكل طبيعي.

ديمبيلي خارج قائمة برشلونة لبلد الوليد رغم العودة للتدريبات

21 ديسمبر 2020

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أعلن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

القائمة غاب عنها اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي كان يعاني من إصابة سابقة، لكنه تعافى وتدرب مؤخرًا مع الفريق بشكل جماعي.

القائمة جاءت كالتالي:

تير شتيجن، وديست، وأراوخو، وبوسكيتس، وألينيا، وجريزمان، وبيانيتش، وبرايثوايت، وليونيل ميسي، وريكي بوتش، ونيتو، وكوتينيو، ولونجليه، وبيدري، وترينكاو، وألبا، ودي يونج، وأومتيتي، وجونيور، وبينا، ومينجويزا.

أخبار جيدة لبرشلونة .. عثمان ديمبيلي يعود للتدريبات الجماعية

20 ديسمبر 2020

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة قد عاد لتدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب قد يحصل على التصريح الطبي خلال الأيام المقبلة حال أصبح أكثر جاهزية.

وينتظر المدرب الهولندي رونالد كومان عودة النجم الفرنسي من أجل إعادته للتشكيل الأساسي للفريق خلال المواجهات المقبلة.

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وكان اللاعب قد غاب في الأسابيع الماضية عن مواجهات برشلونة وآخرها مواجهة فالنسيا مساء الأمس بسبب إصابة عضلية.

وتعرض ديمبيلي للإصابة للمرة الأخيرة في مواجهة قادش التي خسرها برشلونة بهدفين لهدف مطلع شهر ديسمبر، ولم يشارك من بعدها حتى الآن.

ولا يملك النجم الفرنسي الكثير من التوفيق عندما يتعلق الأمر بالإصابات مع برشلونة، فكلما عاد واكتسب حساسية المباريات ينتكس إصابة جديدة.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد شارك مع برشلونة في 12 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين بكل البطولات.