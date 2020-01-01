أخبار جول اليوم | كورونا يفتك بكرة القدم، وتهديد بايرن ميونخ لليفربول

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 31 من أغسطس 2020.

عودة فيروس كورونا لإصابة نجوم كرة القدم وتهديد بايرن ميونخ لليفربول، بالإضافة لرحيل مخيتاريان عن آرسنال ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 31 من أغسطس 2020.

دافيد سيلفا آخر ضحايا فيروس كورونا

أعلن نادي ريال سوسييداد عن إصابة لاعبه المنتقل له حديثًا من صفوف مانشستر سيتي دافيد سيلفا بفيروس كورونا، وعن عزله في منزله دون ظهور أي أعراض عليه.

باريس سان جيرمان ينال نصيبه من كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعرض لاعبين للإصابة بفيروس كورونا، دون أن يكشف عن هويتهما.

آرسنال يعلن رحيل مخيتاريان

أعلن نادي آرسنال عن فسخ عقد لاعبه هنريك مخيتاريان بقرار مشترك بين الإدارة والنجم الأرميني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي اليوم، ليستطيع مخيتاريان الانضمام لروما بشكل مجاني في الموسم الجديد.

بايرن ميونخ يهدد ليفربول!

أكد كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أن فريقه ينتظر في الوقت الحالي أحد العروض الجديدة لرحيل تياجو ألكانتارا عن صفوفهم، دون عرض ليفربول.

وقال رومينيجه: "نحن نتوقع أن أحد الفرق الأخرى سيحاول أن يضم تياجو في الساعات المقبلة، هو يريد الرحيل وذلك يؤلمنا لكنه يريد تجربة جديدة".

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نيمار يحسم مستقبله في باريس ويوجه رسالة إلى إبراهيموفيتش

حسم النجم البرازيلي نيمار الجدل المُثار حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، ووجه رسالة إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان.

ودار الحديث في وسائل الإعلام حول عودة محتملة لنيمار إلى برشلونة في ظل ثورة النادي الكتالوني وسعيه لترميم صفوفه في الموسم المقبل.

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