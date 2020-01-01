أخبار جول اليوم | أوروجواي تحلق، وبواتينج يشعر بالمفاجأة

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الـ 13 من نوفمبر 2020.

فوز أوروجواي على كولومبيا بالإضافة لتصريحات جيروم بواتينج وجادون سانشو، ومعهم رغبة تورينو في ضم لوكاس توريرا ضمن أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الـ 13 من نوفمبر 2020.

أوروجواي تكتسح كولومبيا

حقق المنتخب الأوروجوياني فوزًا عريضًا على نظيره الأوروجوياني في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

يهدد الأهلي والزمالك .. حجازي والشناوي والونش وأبرز المخالطين لصلاح المصاب بكورونا

المزيد من الفرق

الأهداف جاءت بأقدام كافاني وسواريز ونونيز، ووصل رصيد أوروجواي للنقطة السادسة في المركز الرابع بجدول ترتيب التصفيات.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

بواتينج يشعر بالمفاجأة بسبب تقارير الرحيل

أعرب جيروم بواتينج نجم دفاع بايرن ميونخ عن تعجبه من تقارير وداعه للفريق البافاري في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال بواتينج: "لم يأت لي أي شخص ولم يتحدث معي أحدهم، أنا لا أعلم أي شيء عن ذلك، وأشعر بالمفاجأة".

سانشو: الحديث عن رحيلي لمانشستر يونايتد لم يؤثر على مستواي

أكد اللاعب الإنجليزي جادون سانشو أن الحديث عن رحيله لصفوف مانشستر يونايتد لم يؤثر على ما يقدمه من مستويات رفقة بوروسيا دورتموند.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وقال: "كل لاعب يمر بفترة تراجع، لكن الأمر لا علاقة له بالأنباء عن رحيلي".

نجم آرسنال السابق في الطريق لإيطاليا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من نادي تورينو في الحصول على خدمات اللاعب لوكاس توريرا نجم آرسنال السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي سيحاول بكل ما لديه من قدرات ضم اللاعب.