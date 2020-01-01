سانشو يرفض مانشستر يونايتد وتشيلسي بسبب دوري أبطال أوروبا

جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند يرفض الانضمام لتشيلسي ومانشستر يونايتد بسبب بطولة دوري أبطال أوروبا.

يرفض النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند فكرة الانضمام للبريميرليج خلال الموسم المقبل عقب انتهاء أزمة كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" حيث يسعى اللاعب للحصول على فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم وهو ما يعد غير مضمون بالنسبة للبلوز والشياطين الحمر.

ويقدم سانشو مستويات مميزة للغاية رفقة فريقه بوروسيا دورتموند على مدى الموسم ونصف الماضيين ولفت أنظار العديد من كبار أوروبا له.

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يأتي هذا في الوقت الذي ربطت فيه تقارير صحفية اللاعب بالانضمام لصفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل، في ظل وضعه كأحد أولويات صفقات يوليو.

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وارتبط اسم اللاعب أيضًا بتشيلسي في ظل رغبة فرانك لامبارد المدير الفني للفريق في دعم فريقه بعدما كان يعاني من الحرمان من الانتقالات.

ويحتل تشيلسي في الوقت الحالي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي مانشستر يونايتد خلفه في المركز الخامس، وقد يضمن أحدهما فقط الصعود لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل خلال الأسابيع المقبلة حال تم استئناف البريميرليج.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي ونظيره الألماني ومعظم البطولات حول العالم معلقة في الوقت الحالي، مما قد يشير لإلغاء تلك المنافسات والاحتكام لنتائج الموسم الماضي، مما سيعني أيضًا صعود أوتوماتيكي لتشيلسي للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.



