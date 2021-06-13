تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 13 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 13 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 13 يونيو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إيفرتون في التعاقد مع نيتو، حارس مرمى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع حارس برشلونة الثاني خلال الميركاتو المقبل، ولكن ما قد يعطل الصفقة هو المقابل المادي إذ يريد برشلونة على الأقل 22 مليون جنيه إسترليني.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون السابق، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نيتو، ولكن بالرغم من رحيله استمر الاهتمام من إدارة إيفرتون بالحارس.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تستعد للدخول في مفاوضات مع ممفيس ديباي، الذي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة البيانكونيري، تستعد لإفساد مخطط برشلونة بالتعاقد مع ديباي، خاصة بعد طلب ماسيميليانو أليجري مدرب السيدة العجوز.

أفادت أنباء صحفية، أن فيليب كوتينو لاعب برشلونة، مطلوب في ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع سبورت، فإن اللاعب البرازيلي مرشح بقوة للخروج من حسابات الفريق الكتالوني الموسم المقبل، وأنه يقترب من العودة للدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن كوتينو مطلوب في عدة أندية إنجليزية، على رأسها ليستر سيتي، آرسنال بالإضافة إلى توتنهام.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تعمل على خروج لاعب الفريق الشاب، كونرادي دي لافيوينت، على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اللاعب الأمريكي الشاب، مرشح للانتقال إلى العديد من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في فترة الإعارة ولكن لن ينضم إلى الدوري الإيطالي بسبب جواز سفره.

وكان اللاعب الشاب قد خطف الأنظار إليه بسبب مستواه الكبير، وتعمل إدارة برشلونة إكسابه المزيد من الخبرات عن طريق إعارته لأحد الفرق التي تجعله يشارك باستمرار.

أكدت تقارير صحفية أن إدارة ميلان، اقتربت من الحصول على خدمات جونيور فيربو، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع MilanNews، فإن الروسونيري قريب من التعاقد مع ظهير برشلونة، لتعزيز الجانب الأيسر وتقوية المنافسة مع ثيو هيرنانديز.