أخبار برشلونة: ميسي يضحي براتبه للتعاقد مع هالاند ونيمار هدفه العودة لكامب نو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 1 مايو 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 1 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 1 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب عودة فيكتور فالديز، حارس مرمى برشلونة السابق، إلى الفريق الكتالوني ولكن كمدرب حراس مرمى.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، من أشد المعجبين بحارس برشلونة التاريخي ويريد إعادته كمدرب حراس مرمى في فريق شباب بالنادي.

أكدت تقارير صحفية، أن نيمار لاعب باريس سان جيرمان، حريص على العودة إلى برشلونة في الفترة القادمة، بالرغم من التقارير التي ربطته بتجديد عقده رفقة فريقه.

وارتبط اللاعب البرازيلي بالعودة إلى برشلونة منذ الصيف الماضي، ولكن مؤخرًا ازدادت التكهنات حول استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان وتجديد عقده الذي ينتهي خلال الموسم المقبل.

وبحسب RAC1، فإن نيمار هدفه الأول هو العودة إلى برشلونة، كما يسعى رئيس الفريق الكتالوني إلى لم الشمل مع النجم البرازيلي من جديد، ولكن العلاقة مع إدارة باريس سان جيرمان هي من سيعيق الصفقة.

كشفت تقارير صحفية، عن استعداد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، تقليص راتبه مع الفريق في العقد الجديد، لتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع هالاند.

وبحسب شبكة يوروسبورت، فإن البرغوث الأرجنتيني أبدى استعداده لتقليل راتبه مع الفريق الكتالوني، إن كان ذلك سيساعد الفريق في التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وبحسب الأنباء الصحفية فإن إدارة الفريق دخلت في مفاوضات مع نجمها بشأن تجديد العقد، ولكن ميسي يريد التأكد أن الفريق سيكون طموحًا في فترة الانتقالات لتدعيم الصفوف.

كشفت تقارير صحفية، عن وجود صراع إيطالي، بين إنتر ويوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للتعاقد مع ريكي بويج لاعب برشلونة.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن برشلونة مستعد لبيع لاعبه الشاب خلال الصيف القادم، ويعد يوفنتوس وإنتر، على رأس الفرق المهتمة بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كل من إنتر ويوفنتوس، سيعملان على إقناع برشلونة بصفقة تبادلية للتعاقد مع بويج، في ظل الازمة المالية التي تمر بها الفرق في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا.