ميسي ينضم إلى المتبرعين لمحاربة فيروس كورونا

على خطى كرستيانو رونالدو.. ميسي يتبرع بمليون يورو لعلاج فيروس كورونا

تبرع قائد ونجم نادي برشلونة وأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بمبلغ مليون يورو من أجل المساهمة في علاج فيروس كورونا الذي تفشى في قارة أوروبا.

وكان العديد من اللاعبين والأندية قد اتخذوا تلك الخطوة من قبل، في مشهد يتكاتف فيه الجميع من أجل مواجهة الخطر الذي يواجه جميع سكان كوكب الأرض.

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وحسب المصادر الصحفية فإن المبلغ الذي سيتبرع به ميسي سينقسم ما بين دعم المستشفيات في برشلونة، وكذلك في بلاده الأرجنتين.

وشارك اللاعب الكاتالوني في المشاريع الطبية التضامنية. حيث كان مساهمًا في مركز طب الأطفال في مستشفى برشلونة في سانت خوان دي ديو.

ويمتلك ليونيل ميسي مؤسسة خيرية تقوم بالعديد من المشروعات من أجل دعم الأطفال الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من الأماكن حول العالم.

وكان كرستيانو رونالدو قد تبرع بمبلغ مليون يورو كذلك، والمدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا الذي تبرع بالمبلغ ذاته للمساهمة في علاج الفيروس.

رونالدو يتبرع للمساهمة في علاج فيروس كورونا

يذكر أن ليونيل ميسي قد قاد الحملة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل التوعية ضد مخاطر فيروس كورونا وطرق انتقاله.