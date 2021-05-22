أخبار برشلونة: ميسي لم يحدد مستقبله بعد وكومان مفتاح التعاقد مع ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 22 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 22 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | مصطفى محمد إلى فرنسا وسولشاير يفاوض رونالدو

أخبار برشلونة اليوم الأحد 22 مايو 2021:

ميسي لم يتخذ قراراه النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

أجويرو يوقع مع برشلونة والإعلان عقب نهائي دوري أبطال أوروبا

كومان كلمة السر في انضمام ديباي إلى برشلونة

تعثر صفقة انضمام فينالدوم إلى برشلونة

أوضحت تقارير صحفية، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة لم يتخذ قراراه النهائي بشأن الاستمرار أو الرحيل عن صفوف فريقه بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مصادر قريبة من البرغوث الأرجنتيني نفت أنه اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وإنه في انتظار مشروع الفريق والذي سيقدمه له الرئيس جوان لابورتا.

أوضح فابريزيو رمانو، الصحفي في شبكة سكاي سبورت، أن سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، سيوقع مع برشلونة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأشار رومانو، إلى أن اجويرو سيوقع مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2023، وسيصل إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة للكشف الطبي والتوقيع الرسمي، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

أوضح أشرف بن عياد، مراسل بي إن سبورت في برشلونة، أن تعاقد الفريق الكتالوني مع ممفيس ديباي خلال الفترة المقبلة، مرتبط باستمرار رونالد كومان مدرب الفريق.

وارتبط كومان بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، بسبب سوء الأداء والنتائج التي يقدمها الفريق تحت قيادته، ومن جانبه أكد بن عياد وصول ديباي في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل، سيعتمد على مستقبل المدرب الهولندي مع البلاوجرانا.

أوضحت تقارير صحفية، أن صفقة انضمام جورجينهو فينالدوم، إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهددة بالفشل.

وارتبط فينالدوم بالانضمام إلى برشلونة منذ الصيف الماضي، إلا أن صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن الصفقة مهددة بالفشل، خاصة في حال رحيل رونالد كومان مدرب برشلونة الحالي.