أخبار برشلونة: منع بيدري من الأولمبياد وفسخ عقد لاعب شارك في مباراة واحدة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة، ناشدت الاتحاد الإسباني، لاستبعاد بيدري لاعب الفريق، من قائمة المنتخب الأوليمبي والتي ستشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وبحسب كادينا سير، فإن الفريق الكتالوني لا يريد مشاركة اللاعب في الأولمبياد بسبب ضغط المباريات، خاصة وأن اللاعب يشارك مع منتخب إسبانيا حاليًا في بطولة يورو 2020.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الكتالوني، لا يريد إجهاد لاعبه، ليحصل على قسط من الراحة عقب اليورو، ويستعد للموسم الجديد مع برشلونة.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تعمل على التخلص من فيليب كوتينيو، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب عدم القدرة على دفع المتغيرات لليفربول.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن كوتينيو الذي انضم إلى برشلونة في يناير 2018 من ليفربول، لديه عقد مع برشلونة حتى 2023، وشارك حتى الآن مع البلاوجرانا في 90 مباراة.

وأشار التقرير إلى أن عقد اللاعب البرازيلي ينص على دفع برشلونة 20 مليون يورو للفريق الإنجليزي، في حال وصوله إلى 100 مباراة بقميص الفريق الكتالوني.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة لن تمانع رحيل كليمون لونجليه مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وإن وصله عروض مناسبة فستستمع لها.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، لن تمانع رحيل المدافع الفرنسي إن وصله عرضًا مناسبًا في الفترة المقبلة، خاصة مع عدم ضمان مشاركته بشكل أساسي في الموسم المقبل.

أعلن نادي برشلونة، فسخ تعاقد مع لاعبه ماتيوس فيرنانديز، بالرغم من انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو 2025.

وكان انضم فيرنانديز إلى برشلونة في يناير 2020، ولكنه لم يشارك مع البلاوجرانا إلا في مباراة وحيدة، وخرج على سبيل الإعارة في صفوف بلد الوليد.

وقررت إدارة برشلونة في بيان رسمي نشرته اليوم، فسخ التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، لعدم الحاجة إلى جهوده ولتوفير النفقات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

كشفت تقارير صحفية اليوم، عن رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش من برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "لو 10سبورت" الفرنسية، فإن إدارة البلوز تريد التعاقد مع اللاعب البوسني، خاصة أن برشلونة لن يمانع في رحيله بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.