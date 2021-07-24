أخبار برشلونة: محاولات التخلص من لونجليه مستمرة وجريزمان يعلن عن موقفه من الرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 24 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 24 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 24 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى انسحاب توتنهام، من محاولة التعاقد مع نيتو حارس برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تعاقده مع جوليني حارس مرمى أتالانتا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإنه بعد انسحاب توتنهام تبقى فقط آرسنال من أندية البريميرليج التي تريد التعاقد مع نيتو، في ظل رغبة إدارة برشلونة في التخلص مع الحارس.

أكدت تقارير صحفية، أن رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة يرفض استمرار ميراليم بيانيتش، متوسط ميدان الفريق، في الموسم المقبل.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن المدرب الهولندي، رفض استمرار بيانيتش، ومن جانبه تقبل اللاعب قرار المدرب، وبدأ البحث عن عروض أخرى وبنسبة كبيرة سيعود لفريقه السابق يوفنتوس.

أفادت أنباء صحفية، إلى استمرار محاولات برشلونة للتخلص من مدافع الفريق كليمون لونجليه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالرغم من رفض اللاعب الرحيل.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو تقريرًا، أكدت فيه أن إدارة الفريق الكتالوني، مستمرة في محاولاتها للتخلص من المدافع الفرنسي، الذي رفض عرض روما، ولا يريد الاستماع لعروض أندية البريميرليج.

أكدت تقارير صحفية، أن أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، اتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن أتلتيكو مدريد قد يضم لاعبه السابق في صفقة تبادلية مع برشلونة سيكون بطلاها جريزمان، وساؤول نيجويز.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن جريزمان أخبر إدارة برشلونة بأنه موافق على الرحيل ولكن فقط إلى أتلتيكو مدريد وليس أي فريق آخر، ومن جانبها ستوافق إدارة برشلونة على العرض إن حسن الروخي بلانكوس عرضه.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تواصلت مع رابطة الدوري الإسباني، وحددت موعدًا لتقديم عقد ميسي الجديد، وقائمة الفريق النهائية قبل الموسم المقبل.

وتعمل إدارة برشلونة على تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني، ولكنه يواجه أزمة مالية تخص الرواتب، وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن إدارة البلاوجرانا ستقوم بحل تلك المشكلة وتسليم العقد الجديد والقائمة النهائية يوم 15 أغسطس المقبل.