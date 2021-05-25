أخبار برشلونة: لونجليه يحدد قراره النهائي بشأن مستقبله واقتراب عودة قيس رويز

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن كلميون لونجليه مدافع برشلونة، اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، إما بالاستمرار أو الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة كادينا سير الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي لا ينوي الرحيل عن برشلونة، بل يريد التركيز مع فريقه في الموسم المقبل والعودة بشكل أقوى عقب بطولة اليورو، وتعويض الموسم المخيب للآمال.

أفادت تقارير صحفية، إلى اقتراب جورجينهو فينالدو من صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب الاجتماع الذي جمع ممثلو اللاعب، مع إدارة الفريق الكتالوني اليوم.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورت، فإن فينالدوم سيوافق على راتب أقل مع برشلونة من الذي كان يحصل عليه مع ليفربول، وقد يوقع مع البلاوجرانا قبل بطولة اليورو المقبلة بعقد يمتد لصيف 2024.

كشفت تقارير صحفية، ان قيس رويز عطيل، لاعب باريس سان جيرمان الشاب، قرر الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي، والعودة إلى صفوف الفريق الكتالوني من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة ESPN، فإن اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، ضمن اهتمامات برشلونة، واللاعب يريد العودة إلى برشلونة الذي كان ناشئًا في أكاديميتها قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

أفادت تقارير صحفية، عن وجود اجتماع قريب يجمع بين إدارة برشلونة، وممثلي اللاعبين سيرجيو بوسكيتس، وسيرجي روبيرتو، لتحديد مستقبل الثنائي مع الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة كوبي الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، مع ممثلي بوسكيتس وروبيرتو، للنقاش حول مستقبلهما، إذ لا يرغب أي من اللاعبين مغادرة قلعة كامب نو.