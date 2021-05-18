أخبار برشلونة: لابورتا يرفض تشافي وفشل التعاقد مع فينالدوم بسبب الراتب

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات - بديل كين في توتنهام وليفربول يبحث عن برونو الجديد

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021:

أكدت تقارير صحفية، أن اللجنة الفنية في إدارة برشلونة، بدأت في متابعة ألكسندر إيزاك لاعب ريال سوسييداد، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني، يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، والذي تصل قيمته السوقية إلى 30 مليون يورو.

أوضحت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال جورجينهو فينالدوم، لاعب ليفربول إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهددة بالفشل بسبب راتب اللاعب.

وارتبط متوسط الميدان الهولندي، بالانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن الراتب الذي طلبه فينالدوم، سيمثل عقبة في طريقة إلى برشلونة، إذ طلب اللاعب الحصول على 4 مليون يورو سنويًا وهذا لن يقدر الفريق الكتالوني على تحمله.

أكدت تقارير صحفية، رفض جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة فكرة التعاقد مع تشافي هيرنانديز، لقيادة الفريق فنيًا في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب رونالد كومان.

وارتبط كومان بالرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتحدثت بعض التقارير عن إمكانية التعاقد مع تشافي ليحل محله، وبحسب كادينا سير فإن لابورتا يرفض فكرة التعاقد مع تشافي مدرب السد القطري الحالي، ولا يراه من مدربي النخبة.

أفادت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة يقترب من التعاقد مع صفقته الصيفية الأولى، بالتعاقد مع إيمرسون لاعب ريال بيتيس.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن برشلونة يريد استعادة ظهيره الأيمن من بيتيس، مقابل 9 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتواجد اللاعب مع الفريق الكتالوني في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.