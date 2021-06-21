أخبار برشلونة: لابورتا يحلم بضم رونالدو وستيرلينج غير سعيد في مانشستر سيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 21 يونيو 2021:

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ جوان لابورتا، رئيس برشلونة، يحلم بإتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحفية أنّ برشلونة قد يعرض أنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو نظير الحصول على خدمات رونالدو من يوفنتوس وتجديد عقد ليونيل ميسي.

أكد رحيم ستيرلينج في تصريحات صحفية أنّه لا يشعر بالسعادة حينما يخرج من التشكيل الأساسي في مانشستر سيتي وهو الأمر الذي حدث كثيرًا الموسم الماضي.

وارتبط النجم الإنجليزي بالانتقال إلى برشلونة وكذلك آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكدت صحيفة "ميلان نيوز" أنّ الروسونيري لا يمانع الانتظار لفترات طويلة في سوق الانتقالات بهدف إتمام التعاقد مع جونيور فيربو.

وأشارت إلى أنّ برشلونة يرغب في المماطلة في المفاوضات لتنظيم وضعية الفريق وهو الأمر الذي لا يمانع ميلان حدوثه

طلب أسطورة ليفربول، جون بارنيس، من إدارة الريدز محاولة التعاقد مع عثمان ديمبيلي من برشلونة لدعم الفريق.

وأوضح أنّ ديمبيلي سيكون مفيدًا بشكل أكبر من ضم لاعب مثل أنطوان جريزمان، والسبب هي أنّ اللاعب أصغر عمرًا ويمتلك سرعة ستكون مفيدة لأفكار يورجن كلوب.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة أصبح يمتلك 8 مهاجمين في صفوفه بعد التعاقد مع ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو.

وأشارت إلى أنّ برشلونة قد يضطر للتخلص من لاعبين في الفترة المقبلة وعلى رأسهم مارتن برايثوايت وكذلك فرانشيسكو ترينكاو.