أخبار برشلونة: لابورتا يحاول مع جوارديولا ولا عروض رسمية للتجديد لميسي حتى الآن!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 27 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 27 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

هالاند، دي ليخت وجارسيا والصفقات المحتملة لبرشلونة في صيف 2021

أخبار برشلونة اليوم الخميس 27 مايو 2021:

5 أسماء جديدة على طاولة لابورتا لتدريب برشلونة

صحيفة "سبورت" المقربة من دوائر اتخاذ القرار في برشلونة نشرت 5 أسماء موجودة على طاولة لابورتا حاليًا حال فشل التعاقد مع بيب جوارديولا.

المفاجأة الكبرى كانت استبعاد تشافي هيرنانديز من القائمة الجديدة، وذلك نتيجة لقناعة لابورتا بأن مدرب السد القطري الحالي يفتقد إلى الخبرة اللازمة لتدريب البلوجرانا.

أما الأسماء الأخرى المطروحة، فهي: تييري هنري، يواخيم لوف، مارسيلو جاياردو، روبيرتو مارتينيز، جارسيا بيمينتا.

جوارديولا يترك مانشستر سيتي وبرشلونة يتحرك

تحدثت الأنباء القادمة من كتالونيا عن وداع محتمل لبيب جوارديولا لمانشستر سيتي في الساعات القادمة وأن برشلونة قد يتحرك لإعادة مدربه السابق ليحل محل الحالي رونالد كومان.

غلاف اليوم لصحيفة سبورت تصدرته صورة جوارديولا مع رئيس برشلونة جوان لابورتا، وقالت الصحيفة إن حلم رئيس البلوجرانا هو بيب.

الجريدة أوضحت أن الأمر شبه مستحيل الحدوث ولكن لابورتا سيحاول رغم صعوبة الأمر، وسيعرض الفرضية على جوارديولا.

بيانيتش مشيرًا إلى الرحيل: موسمي مع برشلونة مرير!

نعت لاعب برشلونة ميراليم بيانيتش موسمه مع النادي الكتالوني بذات "الطعم المرير" مؤكدًا على وجود أسئلة كثيرة في حاجة إلى إجابات.

وكتب الدولي البوسني عبر حسابه على تطبيق إنستجرام "احترم القميص، احترم الفريق، أقدم كل شيء له داخل وخارج الملعب".

كما أضاف "هذا ما يستحقه برشلونة، هذا ما أفعله منذ اليوم الأول مع زملائي في الفريق".

وأتم "هذا الموسم يترك لي طعمًا مريرًا، ويطرح العديد من الأسئلة التي لازالت في حاجة إلى إجابات".

خاص | برشلونة لم يقدم عرضًا رسميًا لميسي حتى الآن

أكدت مصادر "جول" على أن برشلونة لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لليونيل ميسي من أجل تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

ووفقًا للمصادر، فإن ميسي لا يمانع انتظار برشلونة حتى تضح الصورة بالنسبة للظروف المالية في البرسا، ليكون العرض جاهزًا وشاملًا لكل شيء.

برشلونة سيحاول التعاقد مع دي ليخت

تؤمن إدارة برشلونة بقدرات مدافع يوفنتوس ماتيس دي ليخت، وستحاول مجددًا ضمه إلى كامب نو، وذلك حسبما أكدت تقارير صحفية من إيطاليا.

لكن الأزمة الكبرى تكمن في أن إدارة يوفنتوس ترفض التفريط في الدولي الهولندي شكلًا وموضوعًا.