أخبار برشلونة: فاينالدوم يريد اللعب تحت قيادة كومان وميسي يفلت من عقوبة طويلة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021:

فاينالدوم يريد اللعب تحت قيادة كومان في برشلونة

سينظر جورجينيو فاينالدوم إلى الانتقال لبرشلونة على أنه "حلم" ، كما يقول داني مورفي، حيث يتطلع لاعب خط وسط ليفربول إلى السير على خطى زملائه الهولنديين يوهان كرويف ورونالد كومان في كامب نو.

وقال مورفي لـ TalkSPORT: "ربما كان برشلونة حلمًا طالما حلم به فاينالدوم، ربما يشعر في ليفربول بعد التعاقدات الجديدة أنه قد تم استبعاده قليلاً."

نجم برشلونة يفلت من عقوبة طويلة لضرب خصمه

سيغيب ليونيل ميسي مهاجم برشلونة عن مباراة كأس الملك أمام كورنيل ومباراة الدوري الإسباني ضد إلتشي بعد إيقافه بسبب الطرد نهاية الأسبوع.

كان بإمكان اللجنة فرض حظر يصل إلى 12 مباراة، واستأنف برشلونة القرار لتصل في النهاية لمباراتين فقط.

برشلونة في صراع من أجل مدافع آرسنال

يسعى كل من برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس للحصول على توقيع مدافع آرسنال هيكتور بيليرين - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

أبدت الأندية الثلاثة اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ، والذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في استاد الإمارات في عام 2023.

قد تندلع حرب مزايدة بين ثلاث قوى أوروبية في نهاية الموسم ، حيث يُعتقد أن كامب نو هو الوجهة التالية الأكثر ترجيحًا لبيليرين بسبب الفترة التي قضاها في أكاديمية لا ماسيا.

آرسنال يراقب حارس برشلونة

آرسنال حريص على ضم حارس مرمى برشلونة نيتو، حسب قناة سكاي سبورتس.

يبحث الجانرز عن تدعيم مركز حراسة المرمى، ويرى أن نيتو هو الصفقة المثالية للنادي.

يأمل آرسنال في الحصول على اللاعب في صفقة إعارة مع خيار الشراء في الصيف.

رغبة محمد صلاح في وجود برشلونة داخل مسيرته !

قد يرغب محمد صلاح في الحصول على "برشلونة أو ريال مدريد في سيرته الذاتية" كما يقول جيمي كاراجر، حيث يدرك أسطورة ليفربول أنه قد يتلقى عروض بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) من إسبانيا.

وقال كاراجر عبر The Mirror: "محمد صلاح بالتأكيد واحد من هؤلاء اللاعبين الذين سينظر الجميع إلى مسيرته وربما يريد برشلونة أو ريال مدريد في سيرته الذاتية".