أخبار برشلونة: غموض حول موقف بيدري قبل الكلاسيكو وباريس كان يريد فاتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 22 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن دخول برشلونة في سباق مع ريال مدريد، للتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس، فإن برشلونة يريد التعاقد مع الجوهرة الفرنسية بنهاية الموسم الحالي، ويفكر منحه مكافأة انتقال تصل إلى 90 مليون يورو إن وافق على ارتداء قميص البلوجرانا، على عكس ريال مدريد الذي سيدفع له 50 مليون يورو فقط، كما سيقدم راتبًا له أكبر مما سيقدمه له ريال مدريد.

فتح تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، ومدرب السد القطري الحالي، الباب لتدريب الفريق الكتالوني في يوم من الأيام.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "هدفي هو تدريب برشلونة أحلم بذلك، ولكني لا أعلم إذا ما كانوا سيحتاجونني في المستقبل أم لا".

كشفت تقارير صحفية، عن وجود حالة من الغموض، بشأن مشاركة ثنائي برشلونة، بيدري ورونالد أراوخو، في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، يوم الأحد بالدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ثنائي برشلونة يعاني من بعض المشاكل الجسدية، وسيكون من الصعب لحاقهما بالمباراة القادمة.

كشفت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان، حاول التعاقد مع أنسو فاتي، لاعب برشلونة، خاصة بعدما أبدى المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، إعجابه باللاعب الشاب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة كان ينتظر نهاية عقد اللاعب، وضمه بالمجان مع منحه 30 مليون يورو كمكافأة توقيع، ولكن برشلونة نجح في الحفاظ على جوهرته وجدد عقده معه قبل أيام حتى عام 2026.