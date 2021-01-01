أخبار برشلونة: عقد ثلاث سنوات لميسي وبيانيتش مطلوب في مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 23 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، إن إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، بدأت في إنهاء تفاصيل تجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل، وتستعد لتجديد عقد البرغوث الأرجنتيني لثلاث سنوات قادمة.

وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني رفقة برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وارتبط ميسي بالرحيل عن صفوف فريقه، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح ميسي قريبًا من الاستمرار داخل قلعة كامب نو.

وبحسب شبكة ESPN فإن لابورتا سيجدد مع ميسي العقد لمدة ثلاث سنوات، لتعويض اللاعب الأرجنتيني عن انخفاض الراب بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

كشفت تقارير صحفية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان بيانيتش قد انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس، ولكن اللاعب البوسني لم يدخل في حسابات المدرب رونالد كومان، ولا يشارك بشكل منتظم.

وبحسب صحيفة Fichajes، فإن أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر، طلب التعاقد مع بيانيتش من إدارة فريقه خلال الصيف المقبل.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة خيتافي تريد الاحتفاظ بخدمات كارليس ألينيا، لاعب الفريق والمعار من برشلونة لنهاية الموسم الحالي.

ونشرت صحيفة سبورت، تصريحات لرئيس خيتافي، أكد من خلالها على تمسكه باللاعب وأن إدارة الفريق تريد الاحتفاظ باللاعب لمدة موسم آخر من برشلونة.

كشفت تقارير صحفية، عن متابعة إدارة برشلونة، لقدرات ومستوى لاعب ريال سوسييداد الشاب تمهيدًا للدخول في مفاوضات معه والتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الكتالوني سيعمل على التعاقد مع اللاعب الشاب جون كاريكابورو، بعد المستوى الذي ظهر به مع سوسييداد خلال الموسم الحالي.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تفكر في التعاقد مع خوسيه لويس جايا، ظهير أيسر نادي فالنسيا، ليكون بديلًا لجوردي ألبا لاعب برشلونة الحالي.

وأتم ألبا عامه الـ 32، في الشهر الماضي وتفكر إدارة الفريق الكتالوني، في إيجاد بديل مناسب للاعب المخضرم.

وبحسب برنامج الشيرينجيتو، فإن جايا دخل على رادار برشلونة، وستعمل إدارة الفريق الكتالوني للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 25 عامًا.