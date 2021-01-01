أخبار برشلونة: صلاح بعيد عن البلوجرانا وديمبيلي يزيد الأزمة المالية!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 15 فبراير 2021:

ديمبيلي لا يراعي الأزمة المالية.. كلف برشلونة 5 ملايين يورو إضافية!

كلف عثمان ديمبيلي برشلونة 5 ملايين يورو إضافية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تفعيل البند الأخير في العقد الذي تم إبرامه مع بوروسيا دورتموند في عام 2017.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لعبه مباراته رقم 100 للنادي ضد ألافيس قد فعل هذا البند.

محمد صلاح بعيد عن الانتقال لبرشلونة!

لقد تجاهل أسطورة ليفربول إيان راش الحديث عن محمد صلاح والاهتمام من قبل برشلونة وريال مدريد، ومع وجوده منذ ماضي طويل مع الريدز يتوقع بقاء الفرعون المصري في الوقت الحاضر.

قال راش "فرق مثل برشلونة وريال مدريد لها تاريخ كبير مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وربطه بأي من هذه الأندية يعني أنه لاعب مميز جدًا، لكن بالنسبة لي أعتقد محمد صلاح سيبقى في ليفربول ".

نيمار لن يشارك أمام برشلونة!

سيغيب نيمار عن المشاركة أمام برشلونة في اللقاء المنتظر في دوري أبطال أوروبا، سيغيب نيمار لمدة شهر تقريبًا بسبب الإصابة، لكن من المحتمل أن يشارك في لقاء العودة بين الفريقين.

ميلان يجدد اهتمامه بمدافع برشلونة

ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع برشلونة إيمرسون عندما يعود من إعارته التي امتدت لموسم كامل مع ريال بيتيس، بحسب كالتشيو ميركاتو.

كان الروسونيري يجرون محادثات بشأن صفقة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الصيف الماضي لكن اتفاقية الإعارة مع بيتيس كانت قائمة بالفعل.

نادي الدوري الإيطالي مستعد لإحياء تلك المحادثات في نهاية الموسم، على الرغم من أن الكثير يعتمد على ديوجو دالوت، الذي يقدم أداءً متميزًا، ولفت إعجاب كبار الأندية منذ انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد وقد يكون له مستقبل طويل الأمد في النادي.

كومان يطمئن الجمهور بشأن ميسي

أصر رونالد كومان على أن ليونيل ميسي "متحمس وسعيد" في برشلونة رغم الحديث المستمر عن الانتقالات.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفًا من 20 مباراة بالدوري الإسباني في 2020-21 بتسجيله هدفين في الفوز 5-1 على ألافيس يوم السبت.

لا يزال الأرجنتيني مرتبطًا بالرحيل عن كامب نو بعد دخوله في الأشهر الأخيرة من عقده، لكن كومان يعتقد أنه يستمتع بكرة القدم مرة أخرى وسط تحسن المستوى المحلي لبرشلونة.