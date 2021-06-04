أخبار برشلونة: صفقة تبادلية ضخمة مع يوفنتوس وموريبا إلى الدوري الإنجليزي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | راموس إلى إنجلترا، وصفقات برشلونة المجانية تبدأ

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 4 يونيو 2021:

موريبا بين ثلاثة أندية إنجليزية

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن إيلاش موريبا على رادار ثلاثة أندية إنجليزية للتعاقد معه هذا الصيف.

اللاعب في خلاف مع إدارة برشلونة حول راتب العقد الجديد وقد يرحل، ويلقى اهتمامًا من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وبرشلونة

الحديث الآن في الصحف الإيطالية يدور عن أن يوفنتوس سيحاول بكل السبل إعادة ميراليم بيانيتش بناء على رغبة المدرب ماسيميليانو أليجري.

الاتجاه في برشلونة إلى استغلال هذه الصفقة لإبرام صفقة تبادلية بحيث يتحصل البرسا على أحد الثلاثي ماتايس دي ليخت أو بنتانكور أو أليكس ساندرو.

برشلونة يقرر بيع روبيرتو واللاعب لا يريد الرحيل

أكدت صحيفة ماركا على أن سيرجي روبيرتو يود الاستمرار والوفاء بعقده كاملًا في برشلونة بالبقاء حتى صيف 2022.

الأنباء الواردة من داخل النادي الكتالوني تؤكد أن روبيرتو سيتم بيعه هذا الصيف بعد خروجه من حسابات المدرب رونالد كومان.

تعقد موقف ترينكاو وبوتش بعد بقاء كومان

أصبح من غير المعلوم ماذا سيكون موقف الثنائي ترينكاو وريكي بوتش في برشلونة الموسم المقبل بعد تأكد بقاء كومان في منصب المدير الفني.

الإدارة تريد الإبقاء على بوتش ولكن الكلمة النهائية ستكون لكومان، الذي قد يقرر إعارته على الأغلب، أما ترينكاو فأغلب الظن هو بقائه لوجوده كحل على دكة البدلاء.

صفقة تبادلية مع فالنسيا

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن ثمة فكرة صفقة تبادلية تلوح في الأذهان حاليًا داخل إدارة برشلونة مع نظيرتها في فالنسيا.

الصفقة ينتقل بمقتضاها جونيور فيربو إلى فالنسيا في مقابل تحصل البرسا على توقيع قائد الخفافيش خوسيه لويس جايا.