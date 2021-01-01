أخبار برشلونة: صراع من أجل مدافع آرسنال وصلاح يريد البلوجرانا في مسيرته !

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 18 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 18 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 18 يناير 2021:

رغبة محمد صلاح في وجود برشلونة داخل مسيرته !

قد يكون ليونيل ميسي في الصف للعودة إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة هذا المساء وفقًا لتقرير نُشر في موندو ديبورتيفو.

يواجه برشلونة أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني في إشبيلية في مباراة أكثر أهمية بالنسبة للمدرب رونالد كومان الذي قدم بداية سيئة في الليجا وإذا خسر اليوم فسيكون مهددًا بقوة للرحيل.

لم يتدرب الأرجنتيني مع باقي اللاعبين يوم مواجهة الأسبوع الماضي مع ريال سوسييداد، وهي مباراة غاب عنها بسبب الإصابة، لكنه تدرب مع المجموعة أمس في لا كارتوخا واليوم في بينيتو فيامارين.

كومان يكشف أن اللاعب المرتبط بآرسنال طلب الرحيل عن برشلونة

كشف رونالد كومان أن نيتو يتطلع للرحيل عن برشلونة.

تم ربط حارس المرمى البرازيلي بآرسنال مؤخرًا، على الرغم من رفض برشلونة طلبه بالقيام بخطوة حتى الآن.

برشلونة في صراع من أجل مدافع آرسنال

يسعى كل من برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس للحصول على توقيع مدافع آرسنال هيكتور بيليرين - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

أبدت الأندية الثلاثة اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ، والذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في استاد الإمارات في عام 2023.

قد تندلع حرب مزايدة بين ثلاث قوى أوروبية في نهاية الموسم ، حيث يُعتقد أن كامب نو هو الوجهة التالية الأكثر ترجيحًا لبيليرين بسبب الفترة التي قضاها في أكاديمية لا ماسيا.

آرسنال يراقب حارس برشلونة

آرسنال حريص على ضم حارس مرمى برشلونة نيتو، حسب قناة سكاي سبورتس.

يبحث الجانرز عن تدعيم مركز حراسة المرمى، ويرى أن نيتو هو الصفقة المثالية للنادي.

يأمل آرسنال في الحصول على اللاعب في صفقة إعارة مع خيار الشراء في الصيف.

برشلونة يجمد مفاوضات جارسيا!

لن ينتقل إريك جارسيا من مانشستر سيتي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

كان المدافع على رأس أولويات البلوجرانا وأكد جول أن اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع النادي.

كان برشلونة يعمل على صفقة مع السيتي، لكن كما اتضح أن المرشحين الثلاثة لرئاسة النادي الكتالوني أوقفوا الانتقال.