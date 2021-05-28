أخبار برشلونة: صدمة ألبا وتفاصيل الاتفاق مع بيتيس بشأن إيمرسون

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 28 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 28 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

هالاند، دي ليخت وجارسيا والصفقات المحتملة لبرشلونة في صيف 2021

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 28 مايو 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن جوردي ألبا مدافع برشلونة، متفاجئ من الأنباء التي انتشرت حول مستقبله مع برشلونة، وإمكانية رحيله في فترة الانتقالات القادمة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الظهير الإسباني سعيد في برشلونة، وشدد المقربون منه على أنه لن يرحل من الفريق فهو ملتزم بعقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

أكدت تقارير صحفية أن برشلونة اتم اتفاقه مع جورجينو فينالدوم، لينضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، وسيحصل على مقابل مادي أقل مما كان يحصل عليه مع ليفربول.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن متوسط الميدان الهولندي سيوقع مع الفريق الكتالوني على عقد يمتد إلى صيف 2024، ومن المتوقع إعلان الصفقة في الفترة المقبلة، وقبل إعلان صفقة سيرجيو أجويرو.

أفادت تقارير صحفية، أن مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي، تسير بشكل جيد، ولكن اللاعب الهولندي طلب معرفة موقف المدرب رونالد كومان النهائي قبل التوقيع.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ديباي يريد معرفة مستقبل مواطنه كومان قبل التوقيع مع البلاوجرانا، في ظل الأنباء التي أفادت برحيل المدرب الهولندي عن تدريب برشلونة.

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل الاتفاق بين برشلونة، وريال بيتيس بشأن التعاقد مع إيمرسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن إدارة الفريق الكتالوني ستدفع لريال بيتيس 9 مليون يورو للحصول على الظهير البرازيلي، وستحصل إدارة بيتيس على 50% من نسبة بيع إيمرسون إن رحل في صيف 2021، و20% إن رحل الصيف المقبل