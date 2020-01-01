أخبار انتقالات برشلونة: كلوب يرفض كوتينيو وأوبامينج يوافق على الرحيل!

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم الجمعه 24 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة للانضمام لكتيبة البرسا في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الجمعه 24 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

تعرف على أخبار برشلونة اليوم الجمعه 24 يناير 2020

أوبامينج يوافق على الانتقال إلى برشلونة

يُحاط النجم الجابوني أوبامينج بالكثير من التركيز الإعلامي خاصة بعد إهتمام نادي برشلونة بضمه خلال الفترة القادمة من نادي أرسنال .

أوبامينج هداف الدوري الإنجليزي الموسم السابق مستمر في أدائه الجيد رغم هبوط مستوى أرسنال كثيراً خلال الموسم الحالي بالإضافة إلى ابتعاده كثيراً عن المنافسة .

وقد تحدث نجم بوروسيا دورتموند السابق أنه لن يُجدد عقده مع النادي في حالة فشل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل ليفتح الباب بقوه لرحيله إلى برشلونة .

كلوب يرفض عودة كوتينيو إلى ليفربول

مازالت شائعات عدم تفعيل بند الشراء من جانب بايرن ميونخ في نهاية الموسم الحالي مع النجم البرازيلي كوتينيو تتردد بإستمرار في الصحف الأوروبية حتى الأن .

في المقابل هناك رغبة من جانب المدير الفني لنادي برشلونة كيكي في إعادة اللاعب إلا أن إدارة النادي ترى ان راتب اللاعب كبير نظير ما يقدمه للفريق في الوقت الحالي .

بينما رفض يورجن كلوب فكرة عودة اللاعب إلى ليفربول مُجدداً، يُذكر أن كوتينيو لعب مع البايرن 23 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع 7 آخرين .

برشلونة يستعد لدفع 100 مليون يورو

يستعد نادي برشلونة لتحضير 100 مليون يورو من أجل نجم نادي الإنتر لوتارو مارتينيز بعد المستوى الرائع الذي قدمه خلال الموسم الحالي .

يحاول مسئولي نادي البرسا تدعيم مركز المهاجم في الفريق بعد الإصابة التي ضربت النجم لويس سواريز وعدم وجود بدائل في ظل انشغال جريزمان بالتواجد في مركز الجناح الأيسر .

الجدير بالذكر أن المدير الفني للإنتر أنطونيو كونتي لا يرغب في رحيل اللاعب نهائياً .

برشلونة يُكثف مفاوضاته من أجل أوبامينج

ترددت الكثير من الأنباء حول رحيل أوبامينج عن أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية إلى نادي برشلونة دون وجود تأكيد من جانب إدارة البرسا حتى نجحت بعض الصحف الإسبانية في التأكد من الأخبار المطروحة .

مسئولي نادي برشلونة يكثفون المفاوضات مع وكلاء أوبامينج للضغط عليه بالرحيل في الميركاتو الشتوي لكن إدارة نادي أرسنال مازالت متمسكة باللاعب في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه مع الفريق .

كيكي يعلن عن احتياجه لمهاجم بديلاً لسواريز

رفض المدير الفني الجديد كيكي التصريح بشأن رغبته في تعاقد نادي برشلونة مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية مُنذ عدة أيام، حيثُ كان يعتبر أن جريزمان سيشغل هذه المنطقة بنجاح .

ومع مرور الوقت ودراسته للمباريات المتبقية في الموسم، أبلغ كيكي إدارة البرسا بسرعة التعاقد مع مُهاجم جديد بسبب ضغط المباريات الذي سيتعرض له الفريق بسبب منافسته على الدوري والكأس بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا .

بايرن ميونخ يُفكر في عدم شراء عقد كوتينيو

أشارت بعض المصادر القريبة من إدارة بايرن ميونخ أن هناك إتفاق شبه كبير من جانب مجلس الإدارة على عدم شراء عقد النجم البرازيلي كوتينيو مع نهاية الموسم الحالي .

كوتينيو مازال مستواه متصاعد بشكل ممتاز لكنه لم يصل للمستوى الذي يجبر إدارة البايرن على التوقيع معه ومازالت الفرصة أمامه حتى نهاية الموسم الحالي

الجدير بالذكر أن كيكي المدير الفني لنادي برشلونة يرغب في عودة اللاعب .

برشلونة يُفكر في فيرنر بديلاً لسواريز

أثارت التويتة الخاصة بالنجم الألماني تيمو فيرنر الذي عبر فيها عن افتقاده فيها للبوندسليجا الكثير من الأراء حول رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية من نادي لايبزيج .

في المقابل يُفكر نادي برشلونة في كيفية تعويض غياب النجم لويس سواريز بداعي الإصابة والتي ستمتد إلى نهاية شهر مارس، فيرنر مطلوب في نادي تشيلسي الذي يكثف مفاوضاته مع اللاعب بشكل كبير .

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة لم يُقدم عرض رسمي لكن يظل نجم منتخب ألمانيا أحد الخيارات الهامة .