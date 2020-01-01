برشلونة يوافق على تخفيض سعر كوتينيو

أنباء سارة لأندية الدوري الإنجليزي الراغبة في ضم النجم البرازيلي

يستعد نادي برشلونة الإسباني، لسماع العروض المقدمة من أجل التعاقد مع لاعبه فيليب كوتينيو في الصيف، مع إمكانية تخفيض السعر المطلوب لبيعه.

كوتينيو رحل عن برشلونة الصيف الماضي، منضماً إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، ولكنه فشل في فرض نفسه بالشكل المطلوب مع الفريق الألماني.

الأمور كلها تسير نحو عدم تفعيل البند الموجود بعقد كوتينيو، والذي يتيح له ضمه مقابل 120 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفي.

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صحيفة "ستاندارد" أكدت أن برشلونة يؤمن جيداً، بصعوبة الحصول على هذا المبلغ للتخلص من كوتينيو، نظراً لعدم ثبات مستوى اللاعب طوال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن النادي الإسباني سيبدي مرونة كبيرة في المفاوضات مع أي نادي يرغب في ضم صاحب الـ27 سنة، بتخفيض سعره ليصل من 80 إلى 90 مليون يورو.

ويأتي ذلك لتسهيل بيع صانع الألعاب البرازيلي، من أجل الإنفاق على صفقتي لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ونيمار من باريس سان جيرمان.

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وتمثل هذه الأنباء، دفعة قوية لأندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام، حيث يستعدون جميعاً لمحاولة التعاقد مع كوتينيو خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن كوتينيو الذي يعتبر الصفقة الأغلى بتاريخ برشلونة، نجح في تسجيل 21 هدفاً في 76 مباراة لعبها مع الفريق.