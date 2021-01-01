أخبار برشلونة: زينيت يطارد أومتيتي، وموهبة لا ماسيا في الطريق للإعارة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 19 أبريل 2021:

كشف الصحفي فابريزيو رومانو أنّ فريق زينيت الروسي في مفاوضات متقدمة لأجل التعاقد مع صامويل أومتيتي من برشلونة.

النادي الكتالوني منفتح على بيع اللاعب الذي لم يعد يشارك بصورة منتظمة، لكن الفرنسي لديه عروض أخرى أوروبية.

Zenit St Peterburg are interested in signing Samuel Umtiti. Barcelona are open to sell him, it’s up to the player who also has offers from other clubs in Europe. Negotiations on. 🔵 #FCB #Zenit @MatteMoretto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يبحث عن إعارة ريكي بوتش خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب رونالد كومان.

الصحيفة أوضحت أنّ برشلونة يرى مستقبل موهبة لا ماسيا في "كامب نو" لكنّه يحتاج للحصول على دقائق لعب كافية ليحافظ على تطوره.

وكان توتنهام قد حاول ضم ريكي في وقت سابق حينما كان تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو.

يبدو أنّ سيرخيو أجويرو سيكون أول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات المقبلة، إذ أكدت تقارير صحفية إنجليزية أنّ النادي الكتالوني أرسل عرضًا رسميًا لحسم الصفقة.

اللاعب الأرجنتيني كان يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي لزيادة أرقامه، لكن يبدو أنّ برشلونة صار أقرب للتعاقد معه.

وصل والد ليونيل ميسي إلى برشلونة لأجل التفاوض حول مستقبل اللاعب، كما ظهر في مباراة الفريق الرديف بالأمس، الأحد، أمام فياريال ب.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع، لكن رئيس النادي، جوان لابورتا، أشار في تصريحات عقب التتويج ببطولة كأس ملك إسبانيا أنّه مقتنع ببقاء البرغوث.

والد ميسي يجتمع مع برشلونة اليوم

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ مفاوضات تمديد عقد عثمان ديمبيلي لا تسير بصورة جيدة رغم رغبة اللاعب في الاستمرار.

وأشارت إلى أنّ وكلاء أعمال اللاعب يماطلون في التفاوض مما يشير إلى بحثهم عن فرصة أخرى لبيع اللاعب.

ويبدو أنّ ديمبيلي سعيد في برشلونة لكنّ النقطة الفارقة تتعلق براتب اللاعب، إذ تخطط الإدارة إلى تقليص الرواتب بسبب تأثيرات جائحة كورونا.