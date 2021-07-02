أخبار برشلونة: رعب من انقضاض باريس على ميسي، وتكرار سيناريو سواريز مع لاعب آخر!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 2 يوليو 2021:

عرض ضخم من باريس سان جيرمان للحصول على ميسي

ثقة كبيرة في برشلونة بأن ليونيل ميسي باقٍ وسيوقع قريبًا على عقود جديدة تبقيه في كامب نو لسنوات أخرى، إلا أن الشك يمكن أن يدب لدى إدارة جوان لابورتا بعد دخول باريس سان جيرمان على خط المفاوضات مع البرغوث.

هذا ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، والتي أشارت في تقرير عاجل لها أن باريس سان جيرمان تقدم بالفعل بعرض رسمي لأسرة ميسي من أجل وصول الدولي الأرجنتيني إلى ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.

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اجتماع عاجل في برشلونة لحل أزمة راتب ميسي

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لابورتا سيعقد اجتماعًا يوم الجمعة مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، في محاولة إيجاد حل للمشكلة التي يواجهها النادي الكتالوني، بسبب الراتب الذي يشترطه ميسي للتجديد.

وأشارت الصحيفة الكتالونية أنه إذا كانت نتيجة الاجتماع إيجابية وتوصل الطرفان إلى تفاهم، فإن فرص توقيع برشلونة لعقد جديد مع ميسي ستزيد بشكل كبير.

صراع إنجليزي إيطالي ضخم على بيانيتش

صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها قالت أن توتنهام أرسل عرضًا لبرشلونة من أجل الحصول على خدمات بيانيتش على سبيل الإعارة، من خلال مديره الرياضي فابيو باراتيشي.

السبيرز من جهة أخرى لديهم أزمة وجود يوفنتوس بقوة في الصورة، إذ يحاول البيانكونيري إعادة صاحب الـ31 عامًا خاصةً مع عودة ماسيميليانو أليجري لقيادة الفريق.

قلق برشلونة يتزايد على بيدري من إسبانيا

يبدي مسؤولو برشلونة تخوفهم من إنهاك لاعبهم الشاب بيدري في المباريات؛ النادي الكتالوني تواصل مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل أيام لمحاولة استبعاد لاعبهم خارج طوكيو 2020 لكن المحاولات لم تنجح.

بيدري كان واحدًا من أوراق المدرب رونالد كومان الرابحة في برشلونة الموسم المنقضي.

برشلونة يفكر في طرد أومتيتي!

تعتزم إدارة برشلونة إنهاء عقد صامويل أومتيتي بشتى السبل هذا الصيف، وتفكر جديًا في فسخ العقد ورحيله مجانًا، كما حدث مع لويس سواريز العام الماضي.

السبب في ذلك عدم وجود عروض لضم المدافع الفرنسي بسبب كثرة إصاباته، إلى جانب الراتب المرتفع الذي يقاضاه ويشكل حملًا ضخمًا على الخزينة الكتالونية.