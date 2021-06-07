أخبار برشلونة: ديباي يوقع لثلاث سنوات، وباريس قد يخطف صفقة جديدة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 7 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 7 يونيو 2021:

ديباي يتفق على بنود عقده في برشلونة

اتفق ممفيس ديباي، لاعب ليون، على الانضمام إلى صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل.

وكشفت التقارير الصحفية أنّ ديباي اتفق على الانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني بعقد يمتد نحو 3 سنوات.

باريس سان جيرمان قد يخطف رويز من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أنّ باريس سان جيرمان قد يحاول التعاقد مع فابيان رويز من صفوف نابولي الإيطالي.

وأوضحت التقارير أنّ برشلونة كان مهتم بالتعاقد مع اللاعب، إلا أنّ باريس يحاول خطفه من البلوجرانا.

جوارديولا يشيد بريكي بوتش

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بإمكانيات ريكي بوتش لاعب برشلونة.

وطلب جوارديولا من اللعب الصبر لأن كرة القدم سوف تكافئه خلال الفترة المقبلة بسبب اجتهاده في العمل.

ديمبيلي قد يرحل بعد اليورو

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ إدارة برشلونة سوف تمنح عثمان ديمبيلي، عرضًا بالتجديد بعد أمم أوروبا.

وأوضحت التقارير أنّه في حال رفض ديمبيلي العرض فسوف يتم بيعه قبل غلق سوق الانتقالات بدلًا من رحيله بالمجان.

موهبة روما على رادار برشلونة

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ برشلونة سوف يفاوض لورينزو بيليجريني من روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنّ موهبة الجيلاروسي قد يكون معوض فاينالدوم القريب من باريس سان جيرمان.